Vaccini ai cittadini stranieri: apertura straordinaria all’hub di Fucecchio

“Open Day” straordinario nell’Hub di Fucecchio da lunedì prossimo per le vaccinazioni ai cittadini stranieri.

L’iniziativa è promossa dalla Società della salute Empolese-Valdarno-Valdelsa insieme al Dipartimento Prevenzione, al fine di canalizzare i flussi dei cittadini stranieri in attesa di prima vaccinazione (in primo luogo di nazionalità cinese, ma non solo).

La formula “open” nell’Hub fucecchiese, dunque, prosegue a partire da lunedì prossimo 6 settembre fino al 9 (con orario 8-18) e saranno disponibili giornalmente fino a 240 dosi di vaccino Pfizer per procedere alla prima vaccinazione di quei cittadini stranieri che non hanno ancora avuto accesso alla prima dose. Contestualmente nello stesso Hub proseguono le vaccinazioni programmate nei confronti dei cittadini con l’appuntamento prenotato.

L’open day riservato ai cittadini stranieri è stato organizzato grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato che operano presso l’Hub di Fucecchio (Pubbliche Assistenze, Misericordie, Fondazione Madonna del Soccorso) e con il sostegno della Società della Salute che mette a disposizione i mediatori culturali e i volontari che garantiranno la gestione dell’accesso all’Hub negli orari di apertura.

Il richiamo della vaccinazione potrà poi essere fatto direttamente sempre presso la sede di Fucecchio. Sono stati attivati i canali comunicativi con le comunità stranieri locali, al fine di sensibilizzare ulteriormente all’adesione alla campagna di vaccinazione.

“Questa iniziativa ci consente di offrire la possibilità di vaccinarsi anche alle persone che hanno maggiore difficoltà a farlo – ha dichiarato Alessio Spinelli, presidente della SdS Empolese, Valdarno e Valdelsa -. Approvo questo metodiche allarga la platea dei vaccinati e che quindi migliora la situazione sanitaria. Il vaccino è libertà e mi auguro che quanto detto dal presidente del consiglio Draghi sulla possibilità di rendere obbligatorio il vaccino diventi presto realtà e che sia condivisa da tutte le forze politiche che fanno pare del Governo. Altrimenti cosa ci stanno a fare?”.