Il pianoforte di Roberto Prasseda per la solennità di Santa Croce

Per la solennità di Santa Croce, il 13 settembre, la pro loco di Santa Croce sull’Arno propone anche quest’anno l’ormai tradizionale concerto nella Collegiata di San Lorenzo. L’appuntamento è per le 21,30 quando si esibirà il pianista Roberto Prasseda.

Commenta Angelo Scaduto, presidente della pro loco: “Organizzare per 17 anni un evento definito ‘di nicchia’ non è un compito facile se non si è spinti da una forte motivazione. Il concerto per la Santa Croce del 13 settembre può essere definito tale, ed è sostenuto dal progetto di promozione di un territorio che intende far conoscere la sua storia, la sua tradizione, la sua grandissima opera d’arte, il Crocifisso, attraverso un evento che di fatto ha una valenza prettamente culturale”.

“Quest’anno – va avanti Scaduto – protagonista del nostro concerto sarà un grande pianista, Roberto Prosseda, che abbiamo avuto l’onore di conoscere e adesso il piacere e il vanto di proporlo il 13 settembre alle 21,30 nella Collegiata di San Lorenzo a Santa Croce Sull’Arno“.

Per accedere al concerto sarà necessario esibire il green pass o l’esito negativo di un tampone in corso di validità. L’evento sarà ripreso con le telecamere: la registrazione sarà utilizzata per la realizzazione di un documentario-concerto su un episodio della vita della Beata Cristiana. “Prima di dicembre, completato il montaggio, pensiamo di presentare il video, che in futuro utilizzeremo per promuovere un pezzo di storia della nostra città. A luglio 2021 – aggiunde Angelo Scaduto – erano 25 anni dalla fondazione della pro loco di Santa Croce Sull’Arno. Questo concerto con Roberto Prosseda e questo video promozionale sono un regalo che facciamo alla nostra associazione e alla nostra città. Auspichiamo un buon afflusso di persone”.