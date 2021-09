È nata a Santa Croce l’associazione Diaspora senegalese per lo sviluppo e la solidarietà (Disso): fondata da Adama Gueye, che dopo due mandati lascia il posto di presidente dell’associazione Cossan al suo vice Dieng Oumar per intraprendere il nuovo progetto.

Disso significa in lingua woloff “dialogo, confronto” ed ha l’obiettivo di formare le donne senegalesi in vari ambiti lavorativi. Disso ha ricevuto un finanziamento del Progetto Combo per coprire le spese legate alla formazione di donne senegalesi nel loro territorio.

Foto 3 di 10



















Il progetto è già partito per 20 donne di Thiel (comune del dipartimento di Linguere) articolato in due moduli: la trasformazione dei cereali locali e la gestione amministrativa e contabile. Per altre 20 donne di Fass Ngom invece, la formazione riguarda la produzione di biopesticidi, produzione vivaistica, produzione di foraggio, compostaggio e microgiardinaggio.