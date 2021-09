Assemblea di Federcaccia a San Miniato: si presenta il resoconto annuale

La mancata concessione per la tortora in regione Toscana sarà al centro dell’assemblea annuale della Federazione Italia della caccia, sezione di San Miniato convocata per venerdì (10 settembre) nella zona di addestramento cani “I Bassi” a La Serra. E poi il resoconto dell’annata venatoria e tutte le questioni in gioco per la salvaguardia del territorio.

Saranno presenti come ospiti, il presidente provinciale della Federcaccia Alfonso Papa , il presidente Atc 15 Gianluigi Ladurini , l’assessore alle politiche venatorie del comune di San Miniato Elisa Montanelli. Oltre alla partecipazione dei cacciatori, l’invito è rivolto a tutti i cittadini che hanno a cuore l’ambiente e la salvaguardia della biodiversità, la sostenibilità.

“È sempre stata nostra priorità – dicono dalla Federcaccia San Miniato – la rendicontazione della stagione venatoria ai nostri soci e a tutti i cacciatori del comune di San Miniato. Sarà questa un’occasione per affrontare anche le recenti decisioni della regione Toscana in merito alla mancata concessione dell’apertura in deroga alla tortora: atteggiamento che ha creato non pochi malumori nel nostro mondo. La preapertura è sempre stata un’anteprima della stagione venatoria, un percorso consolidato nelle abitudini dei cacciatori venuto meno per decisioni politiche che niente hanno a che vedere con l’aspetto venatorio e che noi tratteremo con profondità in occasione dell’assemblea”.

Non sarà l’unico tema della serata, durante la quale verrà trattato il resoconto dell’annata venatoria trascorsa, i lanci di selvaggina effettuati, le novità sugli istituti presenti sul territorio, il bilancio della sezione e l’impegno di Federcaccia per la gestione del territorio. Il tutto supportato da dati e documenti, attraverso la proiezione di slide che consentiranno ai partecipanti di interagire attraverso domande e proposte al consiglio Federcaccia di San Miniato e agli invitati.