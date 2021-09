Le bellezze naturalistiche di Fucecchio fanno da sfondo ai corsi di formazione per guide ambientali escursionistiche. Si moltiplicano le iniziative da parte di associazioni e enti che vedono nelle colline delle Cerbaie e nel Padule di Fucecchio due luoghi ideali per sviluppare i propri progetti, che siano turistici, sportivi e naturalistici.

E di queste potenzialità sempre più spesso se ne stanno accorgendo anche al di fuori dei confini comunali. È di questi giorni, ad esempio, la presenza sul territorio di aspiranti guide ambientali che prendono parte al corso di formazione organizzato dall’agenzia “Formazione San Giovanni” di Pistoia. Le escursioni didattiche si svolgono nelle aree di maggior pregio ambientale della Toscana e tra queste c’è l’Anello fra le Colline delle Cerbaie e il Padule di Fucecchio, lungo le vie d’acqua, alla scoperta di alcuni dei luoghi simbolo legati all’Eccidio del Padule.

La visita ha permesso alle aspiranti guide di incontrare molte specie di animali che popolano questi territori come aironi, cavalieri d’Italia, poiane e falchi oltre ad anfibi, libellule. Non meno importante il capitolo dedicato alla flora: nella valle delle Docce, uno dei luoghi più importanti delle Cerbaie, i faggi (presenti come fossimo sull’appennino e invece siamo a 20 metri sul livello del mare) si alternano a piante rare. Un mare di ninfee bianche con tanto di utricularia (pianta carnivora acquatica) ha accompagnato l’ultimo tratto del percorso. L’esperienza si è conclusa con grande entusiasmo da parte dei partecipanti per i relitti glaciali ancora presenti nei preziosi vallini delle Colline delle Cerbaie.