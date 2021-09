Al palasport di Fucecchio gli open day delle società sportive del territorio

Per i più giovani fare sport è molto importante e non solo per il proprio benessere fisico ma anche e soprattutto emotivo e sociale. Dopo mesi di difficoltà e rinunce, i più giovani hanno il diritto di ritornare alle proprie attività tra cui anche lo sport, da sempre per loro momento di divertimento e crescita.

Per questo numerose società sportive di Fucecchio hanno organizzato alcune giornate di open day con prove gratuite di numerose discipline tra cui la ginnastica artistica, il karate, il basket ed il volley per tutti i bambini da 5 a 11 anni (nati dal 2010 al 2016) che vogliono conoscere e sperimentare per scegliere in maniera più consapevole.

Il secondo ed ultimo appuntamento è giovedì (9 settembre) alle 21 al palazzetto dello sport.