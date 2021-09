Un nuovo brand turistico per promuovere Fucecchio

Domani (9 settembre) a Poggio Salamartano verrà presentato il nuovo brand turistico di Fucecchio. La neonata associazione Fucecchio Turismo presenterà ai propri associati e alla cittadinanza il marchio scelto per la promozione turistica della città, chiamata a rispondere e ad accogliere le nuove sfide che il turismo sostenibile e le attività ad esso connesso presenteranno. L’evento si terrà nel cuore del centro storico, sul Poggio Salamartano che per l’occasione sarà allestito come un elegante dehors.

Il programma prevede alle 19 l’aperitivo di benvenuto con prodotti tipici e vini degli associati, seguiranno alle 20,30 i saluti del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, dell’assessore al turismo Daniele Cei e del presidente dell’Associazione Fucecchio Turismo Federico Sgherri.

Alle 21 verranno presentati l’immagine e il brand ideati dai creativi Claudio Buglioni, dell’agenzia di comunicazione Lavapiùbianco, e Giovanni Settesoldi. Chiuderà la serata l’esibizione del cantautore fucecchiese Giulio Wilson.