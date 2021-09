Sono state ricevute in Comune le allieve che si sono classificate prime nella categoria Danza Moderna Gruppi Junior alla finale nazionale del concorso Città in Danza di Roma, organizzato dalla Uisp nazionale, con la coreografia “…E tu balla con me”.

“Vi ringrazio a nome di tutta l’amministrazione comunale – ha detto il sindaco Giovanni Capecchi – per aver portato il nome di Montopoli sul gradino più alto. Come spesso dico in queste occasioni, quando un atleta vince una competizione, alla sua soddisfazione personale si aggiunge quella di una comunità. Perché dietro al successo individuale c’è il sostegno e l’orgoglio collettivo, quindi grazie a voi, ai vostri insegnanti e alle vostre famiglie. È grazie all’impegno delle associazioni sportive territoriali che riusciamo a formare i campioni di domani. Montopoli si conferma terra di campioni”.

Le ragazze premiate sono: Camilla Baldoncini, Ginevra Benedetti, Alice Bicchielli, Alisia Citi, Martina Ianniciello, Giada Kurti, Ginevra Maffei, Giulia Pallassini, Sara Panchetti, Aurora Patania, Martina Porciatti, Clarissa Rosignoli, Carla Sarandria. Allenate da Perla Francalanci, ballerina professionista che ha ballato in numerosi programmi televisivi. Alla premiazione era presente il presidente della Uisp Zona del Cuoio, Antonio Bottai.

“L’attività fisica – ha concluso l’assessora allo sport Cristina Scali – offre uno stile di vita sano e una corretta educazione. Nello sport ci sono delle regole da rispettare e si impara in fretta che per ottenere dei risultati occorre fare dei sacrifici. Complimenti alle nostre atlete e alle loro insegnanti”.