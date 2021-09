Inaugurazione piazza Garibaldi, Oliveri: “Perché è slittata? Il Comune dia delle spiegazioni ai cittadini”

“Come mai l’inaugurazione che era in programma è stata spostata? Quasi sono i motivi? E perché non sono stati comunicati dal Comune?” Sono le domande che si pone il consigliere di opposizione Vincenzo Oliveri, del gruppo Asma 2.1, che a Santa Croce sull’Arno si fa portavoce dei dubbi di molti. L’inaugurazione in questione è quella della nuova piazza Garibaldi, i cui lavori sono recentemente conclusi, e il cui nastro sarebbe stato tagliato oggi (9 settembre). Così era fino a ieri, quando dal municipio di piazza del popolo hanno rinviato il tutto a data da destinarsi.

“Questa è l’informazione che sindaco e giunta danno ai loro cittadini – incalza Oliveri -. Due righe striminzite per dire che l’inaugurazione non si fa, ma senza spiegare il motivo. E intanto i cittadini me lo chiedono e se lo chiedono il perché, ma nessuno lo sa. Si vergognano di dare le informazioni riguardo al motivo del rinvio a data da destinarsi dell’inaugurazione della piazza Garibaldi?”.

Quello di piazza Garibaldi è la conclusione di un investimento da 120mila euro che, negli intenti dell’amministrazione, ha lo scopo di dare un nuovo volto al centro storico. La piazza è pronta da qualche settimana e ha già ospitato diversi eventi come il cinema sotto le stelle e altri spettacoli all’aperto. Oliveri ha sempre tenuto una posizione di scetticismo nel merito dell’investimento, ma stavolta la questione sollevata riguarda prettamente le modalità di comunicazione.

“Il 28 agosto – continua il consigliere – l’inaugurazione era stata annunciata in pompa magna. E come mai adesso non è stato fatto un altro comunicato ufficiale e completo? Come consigliere posso capire benissimo l’indisponibilità della sindaca, ma in comune c’è anche un vicesindaco e altri quattro assessori. Non contano proprio nulla? Sembrerebbe proprio di sì”.