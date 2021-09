La ricetta per comprendere l’arte: Giovanni Lorenzetti a Montopoli

Nuovo appuntamento al Museo Civico di Montopoli. Domani (venerdì 10 settembre) alle 18,30, nella

Sala Rabai sarà ospite il maestro Giovanni Lorenzetti per presentare il volume “Libro ricettario di tecnica pittorica” insieme allo storico dell’arte Ilario Luperini. Il libro è un viaggio dentro il mondo delle opere pittoriche, ricco di spiegazioni dettagliate, proprio come ricette, per realizzare meravigliosi dipinti o per comprendere meglio l’arte che ogni giorno ci troviamo a osservare.

“Un’interessante occasione – commentano il sindaco Giovanni Capecchi e l’assessora alla cultura Cristina Scali per conoscere dall’interno come funzionano i colori e come si possono realizzare delle vere opere d’arte. Giovanni Lorenzetti non ha bisogno di grandi presentazioni, lo conosciamo e più volte

abbiamo avuto il piacere di collaborare insieme. Proprio in questi giorni è allo studio un nuovo progetto che potrebbe vederlo di nuovo protagonista”.

Alla serata di domani interverranno anche il sindaco di Montopoli e la direttrice del Museo Civico e

Sistema Museale Montopolese, con il coordinamento di Aldo Filippi. L’evento è aperto a tutti, adottando le misure anti-Covid previste dalle norme vigenti.