Polizia, carabinieri e volontari in campo per la solidarietà: quadrangolare di calcio a Montecalvoli

Da anni a Montecalvoli lo sport fa rima con solidarietà: torna domenica (12 settembre) il consueto appuntamento con la giornata della solidarietà, che prevede, tra le altre cose, il quadrangolare di calcio con le forze dell’ordine.

Si parte con la messa dell’atleta, celebrata all’aperto dalla tribuna del campo sportivo di Montecalvoli. Da lì, l’evento più atteso della giornata: alle 10,30 il quadrangolare di calcio tra La Perla Over 40, la polizia di Stato del commissariato di Pontedera, il comandando compagnia carabinieri di Pontedera e di San Miniato e le Misericordie Pisane. Alle 13 il pranzo al ristorante Oasi al lago di San Donato (posti già esauriti e prenotazioni chiuse).

Come ogni anno la Festa della polisportiva e la giornata della solidarietà indirizzano il ricavato verso famiglie o associazioni: quest’anno il beneficiario delle iniziative sarà La Rosa amara di Cascina, realtà che si occupa di anziani, disabili e reintegri di pena attraverso laboratori e agricoltura sociale.

L’appuntamento si inserisce all’interno della Festa della Polisportiva del 4 e 5 settembre scorsi. A rappresentare le istituzioni ci saranno il comune di Santa Maria a Monte e quello di Casciana, insieme alla Pro Loco di Santa Maria a Monte. Come prevedono le misure anticontagio, sia per la messa sia per il ristorante sarà obbligatorio il green pass. Per informazioni è possibile contattare il 3286463779.

Ormai da anni il campo di Montecalvoli ha visto avvicendarsi moltissime istituzioni e forze dell’ordine: dal comando regionale dei carabinieri, al comando compagnia carabinieri Pontedera e San Miniato, la questura di Pisa reparto volanti, la guardia costiera Livorno, la 46esimma brigata aerea di Pisa , il comando paracadutisti Pisa e Livorno, i vigili del fuoco di Pisa, oltre ai sindaci dei comuni di Valdera e Valdarno, ai comici e cabarettisri Toscani. Ma anche detenuti nel carcere di Sollicciano e altri.