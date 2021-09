Residenti in rivolta in lungarno Tripoli: “Basta spaccio e criminalità”

Si sono dati appuntamento proprio a fianco dell’ex Hotel Cristallo in lungarno Tripoli, di fronte ai giardini che nell’oscurità della sera diventerebbero luogo d’incontro fra tossici e spacciatori. Un luogo simbolo per gli organizzatori del presidio contro lo spaccio e il degrado organizzato ieri sera (8 settembre), nel centro di Santa Croce. Un angolo emblematico “della situazione di degrado e microcriminalità che grava sul centro cittadino” ha detto Marco Giannotti, promotore dell’iniziativa, organizzata sull’esempio di quanto fatto a Castelfranco all’inizio di agosto, dove l’iniziativa prese spunto dalla denuncia social del parroco contro il fenomeno dello spaccio nelle vie del centro.

Una cinquantina i partecipanti alla serata, molti arrivati anche da fuori Comune, con il sostegno dei due gruppi di opposizione in consiglio comunale (Per un’altra Santa Croce e Asma 2.1), insieme alla partecipazione di movimenti e associazioni di destra ed estrema destra, tutti rigorosamente senza bandiere né simboli di partito. “Perché l’iniziativa è rivolta a tutti coloro che hanno a cuore il loro paese – ha precisato Giannotti – anche se sappiamo che non è facile smuovere i santacrocesi”. Presenti alla manifestazione anche Augusto Gozzoli de La Rete dei Patrioti e Gianluca Villani, presidente dell’associazione Il Dirigibile di Pontedera, che sono intervenuti nel corso della serata insieme ai consiglieri comunali Benedetta Cicala (della lista Per un’altra Santa Croce ed esponente di Fratelli d’Italia) e Vincenzo Oliveri (Asma 2.1). “Per il lavoro che faccio – ha detto Cicala – conosco bene gli effetti legati al consumo di stupefacenti, tant’è che poco dopo la mia elezione nel 2019 portai in consiglio una mozione sul tema delle dipendenze. Rispetto al centro storico abbiamo sempre sostenuto la necessità delle telecamere e di una migliore illuminazione come deterrente per la sicurezza. Sarebbe anche un segnale dell’amministrazione verso i cittadini”. “Cittadini che purtroppo vengono ignorati – ha detto Oliveri – da un’amministrazione che si dimostra sorda ad ogni tipo di segnalazione, a cominciare dall’abbandono dei rifiuti fino al problema dello spaccio. Non è più tollerabile che la legge non riesca a bloccare l’attività degli spacciatori neppure dopo ripetute denunce”.

“Con questo presidio simbolico – ha spiegato in apertura Marco Giannotti – vogliamo denunciare la situazione di degrado che grava sul centro cittadino, molto diverso da quella realtà che un tempo rappresentava un punto di aggregazione per paesani e ragazzi”. Da qui l’attacco nei confronti dell’amministrazione attuale e delle precedenti, accusate di “aver trasformato il centro in un ghetto”, insieme a compaesani, imprenditori e perfino uomini di chiesa definiti “complici di un disastro”. “Decine di appartamenti e fondi commerciali del paese – ha detto Giannotti – fanno capo a poche società immobiliari riconducibili ad alcuni noti santacrocesi, i quali, più per fini economici che etici, hanno consentito che il centro diventasse un ricettacolo di culture alle quali tutto sembra dovuto e dalle quali niente preteso. Una nota di demerito, però, va anche agli uomini di chiesa per l’indifferenza dimostrata nel tenere in vita realtà come il circolo Shalom in cui sono cresciute intere generazioni di santacrocesi. Complici di questo disastro anche una parte della società imprenditoriale, che negli anni ha sostenuto le amministrazioni di sinistra per garantirsi agganci in provincia e in regione. Ben vengano iniziative private come quella di piazza Garibaldi, ma occorre contestare tutta quella serie di interventi e iniziative futili, patetiche e ideologiche che tanto compiacciono l’amministrazione e rappresentano solo piccoli e mediocri siparietti”.

Nel corso della serata, sono stati anche citati i vari fatti di cronaca che negli ultimi anni hanno visto protagoniste persone residenti stabilmente a Santa Croce, a cominciare dalle indagini e delle operazioni di polizia contro lo spaccio di cocaina fino al blitz della Questura di Pisa nel 2019 nel centro islamico di via Michelangelo. “Devono pioverci addosso operazioni come questa – ha attaccato Giannotti – per avere riprova di quanto siano disconosciute e fuori controllo le politiche sociali perseguite da questi soggetti che si definiscono politici”.