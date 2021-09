San Miniato, in consiglio si discute il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto

Conferire la cittadinanza onoraria di San Miniato al Milite ignoto, simbolo delle vittime non identificate delle guerre. È l’argomento che arriverà in consiglio comunale sabato (11 settembre) alle 10: la seduta si svolgerà in modalità mista (telematica e a distanza) e sarà aperta al pubblico nel rispetto delle norme anticontagio.

Interverrà durante la seduta anche il colonnello Cristiano Maria Dechigi, vicecomandante della Brigata paracadutisti Folgore. Sull’onda della decisione presa anche da altri comuni in tutta Italia, San Miniato discute sul conferimento della cittadinanza onoraria: il Milite ignoto rappresenta il simbolo di tutti i soldati morti in una guerra che non sono mai stati identificati.

La seduta del consiglio potrà essere seguita soltanto attraverso la diretta streaming sul sito del comune di San Miniato.