Guasto alla rete idrica, Montopoli capoluogo si sveglia senz’acqua

Per un guasto sulla rete idrica nel comune di Montopoli in Valdarno, oggi (venerdì 10 settembre) è in corso un’interruzione idrica a Montopoli-capoluogo.

I tecnici di Acque spa sono già sul posto e stanno procedendo all’intervento di riparazione. Il ripristino del servizio, previsto per le ore 10,30, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento, destinati a esaurirsi rapidamente.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.