Il Gp industria del cuoio e delle pelli ai blocchi di partenza: i ciclisti da tutta Italia attraverseranno tutti i comuni del comprensorio

Dopo un anno di sosta forzata a causa della pandemia ritorna sulle strade la settantacinquesima edizione del GP industria del cuoio e delle pelli, gara ciclistica nazionale riservata ai dilettanti élite under 23 in programma domenica (12 settembre) con partenza e arrivo a Santa Croce sull’Arno. Al via sono previsti i migliori dilettanti nazionali in rappresentanza di 28 team di tutte le regioni italiane.

Gara veloce ma molto impegnativa, viste le varie asperità disseminate lungo tutto il percorso oltre che per la distanza da percorrere. Per il controllo delle strade e degli incroci saranno impegnate oltre 100 persone con il coinvolgimento di molte associazioni dei vari territori come Misericordie, Protezioni civile, Associazione nazionale carabinieri, Croce Rossa e Associazione nazionale Polizia di Stato.

La prima novità è un ampliamento del percorso, che coinvolge tutti i comuni del comprensorio del cuoio. Infatti, dopo la partenza da Santa Croce alle 12,30 dal palasport Parenti verrà attraversato il centro storico di Fucecchio da via castracani, poi in direzione San Miniato dove si salirà sul versante di via Fontevivo per attraversare il centro di San Miniato, discesa su La Serra e nuova salita verso Marti e poi Montopoli in Valdarno, segue il passaggio da viale Italia a Castelfranco di Sotto per poi puntare su Santa Maria a Monte dove verranno fatti tre passaggi del centro storico con salita di via Costa, ritorno a Santa Croce dalla collina di Montefalcone per poi iniziare il circuito finale di 15 chilometri da ripetere 7 volte con la salita di Poggio adorno. Alla fine, i chilometri complessivi saranno ben 180 con arrivo previsto per le 16,45 in via Brunelleschi a Santa Croce.

La seconda novità è l’istituzione di un traguardo volante per ogni comune attraversato con l’assegnazione al primo transito di una maglia speciale con lo stemma del comune coinvolto ed un’effige caratteristica.

Il presidente dell’unione ciclistica Santa Croce sull’Arno, Federico Micheli e tutto il suo staff, hanno fortemente voluto rimettere in campo questo importante evento ciclistico che gli appassionati apprezzano e seguono con interesse da tempi memorabili e questo è stato possibile attraverso numerose aziende che hanno appoggiato l’iniziativa, oltre che al sostegno logistico e finanziario dei comuni coinvolti: Santa Croce, Fucecchio, San Miniato, Montopoli, Santa Maria a Monte e Castelfranco.