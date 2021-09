Lavori sulla rete idrica: senza acqua San Romano, Ponte a Egola e alcune strade di San Miniato Basso

Due giorni di lavori programmati per i tecnici di Acque Spa tra i comuni di San Miniato e Montopoli. Martedì (14 settembre) e mercoledì (15 settembre) in diverse strade sarà sospeso il servizio idrico per alcune ore.

Martedì dalle 8,30 alle 15,30 rimarranno senza acqua le abitazioni di via Pizzigoni e via Alfieri a San Miniato Basso, nel tratto compreso fra i civici 23 e 33. In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 15 settembre, con le stesse modalità.

Mercoledì, invece, dalle 8,30 alle 14 si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica a Ponte a Egola, San Romano Basso, via Arginale Ovest e in lungarno Guicciardini (quest’ultimo nel comune di Montopoli in Valdarno). In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà effettuato il giorno successivo.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800 983 389.