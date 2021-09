Un trofeo in memoria di Marcello Lami: stasera la presentazione del libro e delle iniziative

È in programma per stasera la presentazione del primo trofeo Città di Castelfranco memorial Marcello Lami. L’appuntamento è alle 21,30 alla Casa del popolo di Castelfranco di Sotto.

Per l’occasione sarà presentato anche il libro celebrativo “Gli amici di Marcello”. Il trofeo a gironi vedrà la partecipazione delle migliori squadre dei Comitati Uisp di Pontedera, Pisa ed Empoli. Le partite di calcio si disputeranno a Castelfranco di Sotto a partire dal 13 settembre e fino al 12 ottobre.

Prima calciatore, soprattutto fra le fila del Castelfranco negli anni Settanta-Ottanta, quindi arbitro Uisp e infine allenatore di alcune squadre amatori: Marcello Lami ha speso una vita per lo sport e il memorial non è altro che un modo per rendere omaggio al suo impegno e alla sua passione.