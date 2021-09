C’è il gran premio del Cuoio e delle Pelli, scattano i divieti

Il 75esimo Gran Premio dei Cuoio e delle Pelli attraversa il centro storico di Fucecchio, occhio ai divieti.

Domani mattina (12 settembre) è previsto il passaggio della cara ciclistica nazionale categoria Elite under 23 nel centro storico della città.

La carovana ciclistica salirà dalla Ferruzza direzione via Castruccio e piazza Lavagnini dove è posizionato un traguardo volante, e proseguirà attraversando via San Giorgio, via San Giovanni, via Mario Sbrilli, via Sottovalle, piazza La Vergine via delle Fornaci e da quest’ultima sulla Sp 11 in direzione di San Miniato.

Al fine di rendere sicuro il passaggio dei ciclisti sulle seguenti strade: via Castruccio, via San Giorgio, via San Giovanni, via Mario Sbrilli e piazza La Vergine lato parco Corsini è in (12 settembre) è in vigore domani mattina il divieto di sosta con rimozione dalle 12 alle 13.

Il passaggio è previsto intorno alle 12,45.