San Miniato, controllo del green pass anche per i genitori degli alunni che entrano a scuola

Da domani (13 settembre) il controllo del green pass per chiunque acceda alle strutture scolastiche e dei servizi educativi per la prima infanzia sarà obbligatorio. Oltre al controllo già necessario per il personale operante nei nidi, nella zona del Valdarno Inferiore i Comuni e i gestori dei servizi si stanno organizzando per effettuare il controllo anche sugli accompagnatori dei piccoli utenti, come dichiarato nel decreto in vigore da domani (12 settembre).

“Quanto previsto va nella direzione del contenimento della pandemia e, come avevamo detto qualche giorno fa, su questo aspetto era auspicabile un chiarimento normativo di livello nazionale che adesso è arrivato – dichiara l’assessore Giulia Profeti, presidente della conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione zona Valdarno Inferiore -. Per quanto riguarda la nostra zona, rimane comunque l’indicazione di realizzare gli ambientamenti all’aperto, laddove le condizioni meteo e di gestione degli ambientamenti con tutti gli elementi qualitativi che li contraddistinguono lo consentano. Questo anche per garantire tempi adeguati per un’organizzazione dei controlli che sia ottimale e condivisa con le famiglie, nella prospettiva dell’alleanza servizi educativi/famiglie che caratterizza i progetti realizzati nei nidi della nostra zona”.