Palio di Fucecchio, pubblicata la lista dei 71 cavalli iscritti alle previsite

È uscita stamani la lista dei cavalli iscritti alle pre-visite del Palio delle Contrade Città di Fucecchio.

Come affermato anche ieri dal presidente del cda Luca Niccolò Cannella “la qualità è molto alta, anche se dei 71 iscritti ne verranno selezionati solo 49 che mercoledì mattina faranno le prove in Buca (sette batterie da sette cavalli) da cui emergeranno 12 prescelti che verranno assegnati poi alle Contrade. A causa del covid i palii corsi si contano sulle dita (Feltre, Cavalcata dell’Assunta a Fermo e Corsa del Drappo a Loreto) per cui sarà fatto riferimento alle corse di addestramento che sono state organizzate ad Asti, Legnano e Fucecchio in relazione ai loro Palii”.

I nomi in ballo sono molto importanti per cui, se la selezione avverrà tra i migliori, ogni Contrada potrà puntare alla vittoria.

L’elenco dei cavalli iscritti alle previsite del Palio di Fucecchio