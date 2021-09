Centro sportivo San Pierino, la segnalazione: “Area verde abbandonata a se stessa”

Rifiuti e degrado nell’area verde all’interno della zona sportiva di San Pierino nel Comune di Fucecchio. A segnalarlo è uno dei tanti frequentatori della zona dove nel pomeriggio si ritrovano decine di ragazzi con i rispettivi genitori.

Una situazione nettamente diversa rispetto alle condizioni in cui versa l’adiacente campo da tennis, tenuto in perfette condizioni. Una differenza che non è passata inosservata ai fruitori del parco che si sono quindi rivolti al comune per sapere a chi spetta tenere pulita la zona e per chiedere un intervento di pulizia immediato.