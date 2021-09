Capriolo ferito in strada salvato da un passante e dai carabinieri

Un capriolo ferito in strada salvato grazie alla sensibilità di un passante e all’intervento dei carabinieri del radiomobile di San Miniato.

E’ accaduto ieri sera (15 settembre) attorno alle 21 lungo la stada che va dalla località La Serra a Tesorino. “Vedo – racconta il passante che ha soccorso l’animale -, sul ciglio della strada un capriolo seduto. Mi fermo, scendo dalla mia auto e mi avvicino all’animale che rimane fermo a guardarmi, mi accorgo che è ferito vicino all’occhio, avverto la Radio Mobile dei Carabinieri di San Miniato, nel mentre l’animale si alza e inizia a camminare sulla strada, lo scorto con la speranza che se ne vada nei campi confinanti la strada ma invece trova un cancello chiuso di un abitazione e cerca impaurito di varcarlo picchiando ripetutamente la testa e le corna su di esso. Vista la strada trafficata ad alta velocità da auto e moto e visto che l’animale continuava a sbattere la testa nel cancello decido di afferrarlo. Riesco a bloccarlo e tranquillizzarlo attendendo l’arrivo della Radio Mobile che a sua volta hanno fatto venire sul posto la protezione animale per portare l’animale in clinica per le dovute medicazioni. Ringrazio i Carabinieri del radiomobile di San Miniato che prontamente si sono prestati per soccorrere l’animale mettendo in sicurezza gli automobilisti e l’animale stesso”.