Un marciapiede invaso dalle erbacce impedisce il regolare passaggio di pedoni e carrozzine.

Il tratto “incriminato” si trova sulla provinciale Francesca nord a Santa Croce sull’Arno a pochi metri dal confine con Fucecchio, un tratto molto trafficato e quindi una brutta cartolina sotto gli occhi di tutti. La protesta arriva da un abitante del posto.

“Quel tratto di marciapiede è impraticabile per la vegetazione cresciuta in maniera sregolata che costringe chi lo percorrere a scendere e camminare in strada – protesta il lettore -. Inoltre i torna alla campana per la raccolta del vetro ci sono cocci di bottiglie che sono pericolosi, mentre a causa sempre delle erbacce non recise stanno proliferano insetti e ratti, non mi sembra un bel biglietto da visita per la nostra citta”.