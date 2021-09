Stasera la presentazione della tesi di laurea su CambiaMenti a Ponte a Egola

È in programma per stasera (16 settembre) la presentazione della tesi di laurea di Giuseppe Zagaria, giornalista de IlCuoioinDiretta.it. Oggetto di studio: il Comitato CambiaMenti di San Miniato. Ospite della serata sarà il professore Lorenzo Viviani, docente di sociologia politica all’Università di Pisa.

L’appuntamento è per le 21,15 nei locali della Coop La Risorta in via Spartaco Carli 8. Saranno presenti l’autore Giuseppe Zagaria, la capogruppo in consiglio comunale Manola Guazzini e il presidente del Comitato Federico Faraoni.

Si preannuncia il tutto pieno per una serata in cui saranno descritti al pubblico i meccanismi di funzionamento interno del Comitato che ha cambiato la politica sanminiatese. Per partecipare è necessario esibire il green pass e prenotare contattando il 3664231715.