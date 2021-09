Corso per aspiranti volontari della protezione civile a S. Miniato

Il prossimo 27 settembre, alla Misericordia di San Miniato con sede in via Augusto Conti, 44 a San Miniato, avrà inizio il nuovo corso per aspiranti volontari di Protezione Civile rivolto ai cittadini che desiderano conoscere questo mondo e magari farne parte.

In particolare il corso si basa sulla ormai consolidata esperienza delle Misericordie nel formare ed addestrare nuovo personale volontario che, punto cardine di tutto il sistema della Protezione Civile, sappia intervenire professionalmente nelle emergenze.

Il corso si svolge nelle ore serali dopo le 21,15 e in qualche occasione il sabato, naturalmente è completamente gratuito, ci sono solo 20 posti disponibili ed è riconosciuto da Regione Toscana.

Per iscriversi potete contattare il 0571-401000 oppure compilare il form online sul nostro sito www.misericordiasanminiato.it.