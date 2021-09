Scuole, a Montopoli arrivano le luci a led nelle classi degli istituti

Luci a led nelle scuole di Montopoli. È stato approvato il progetto esecutivo di efficientamento energetico dell’istituto comprensivo G. Galilei e della scuola primaria G. Pascoli a Capanne. Un investimento di 180 mila euro, interamente finanziato con il contributo statale Decreto Crescita.

Nel dettaglio si tratta della completa sostituzione degli attuali apparecchi illuminanti (plafoniere a neon) con nuova plafoniere a led, integrate in alcune parti con sensori di presenza e/o movimento. “Un percorso avviato qualche anno fa – spiegano il sindaco Giovanni Capecchi e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Varallo – perché riteniamo che sia importante partire proprio dalle scuole per iniziare a fare scelte più sostenibili economicamente e maggiormente rispettose dell’ambiente. Con questi interventi è stato perseguito l’obiettivo di migliorare sensibilmente l’illuminazione all’interno degli spazi, cercando di ottenere un corretto bilanciamento tra la luce diffusa naturale e quella direzionata artificiale, in modo da rendere la visibilità dei colori il più naturale possibile cercando di ridurre al minimo il rischio di riflessi ed eventuali abbagliamenti”.

Il passaggio all’illuminazione a led di alta qualità consente notevoli risparmi sui consumi energetici e garantisce una durata dell’elemento illuminante di circa dieci volte superiore a quello convenzionale. Questo ulteriore aspetto non solo consente di risparmiare molto sui costi energetici, ma contribuirà a ridurre anche i costi di sostituzione e manutenzione. Una scelta quindi anche ecologica e attenta alle spese della pubblica amministrazione.