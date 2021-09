Quarantesima edizione al via, con Renato Bircolotti in qualità di mossiere. Il suo nome e quelli dei giudici di gara di pista e di arrivo sono stati resi noti questa mattina da tutta l’associazione. Per la pista saranno: Lorenzo Caturegli, ex presidente Ente Palio di Buti; Stefano Negroni, ex addetto corsa Palio di Ferrara; Erica Coppi, ex direttrice Ippodromo di Casalone di Grosseto ed ex giudice di Gara del Palio di Legnano.

Per l’arrivo: Alessandro Bocchi, rettore del Magistrato delle Contrade di Piancastagnaio; Andrea Calamassi e Riccardo Rodriguez, incaricati Mipaf addetti al controllo corse.

Foto 2 di 2



(notizia in aggiornamento)