Piscina intercomunale di Fucecchio e S. Croce, è guerra tra società per gli spazi

E’ guerra fredda tra società di nuoto per la gestione degli spazi della piscina intercomunale di Fucecchio e S.Croce sull’Arno che è stata riaperta. A protestare per la situazione è l’Aquateam nuoto Cuoio che ritiene di essere stata penalizzata.

“Abbiamo fatto richiesta di spazi per 50 atleti disabili e ci è stato concesso uno spazio che ci porta su due strade:fare una scelta degli atleti o sospendere l’attività. Abbiamo chiesto incontri (telefonate, email e pec) che non sono mai stati concessi. Gli assessori hanno chiesto ad Aquateampra, che gestisce l’impianto, di tenere in considerazione – giustamente- delle esigenze allo stesso modo, senza distinzioni ma notiamo che gli spazi riservati alla società sportiva Aquatempra, se stessa, gestore partecipato dai comuni, sono molto importanti e ben strutturati. Quelli destinati a Aquateam nuoto cuoio decisamente diversi”.

“Hanno chiesto che nessuna distinzione dal punto di vista territoriale fosse fatta. E ci chiediamo: con gli utenti dei corsi/attività e con gli atleti delle altre società sportive c’è una graduatoria che tiene di conto della loro residenza? E perché allora Aquateam si dovrebbe ritenere fortunata da questo punto di vista? Comunque facciamo presente che finché Aquateam ha frequentato la piscina di Fucecchio, ha pagato gli spazi acqua il doppio delle altre società. E Aquateam non ha mai chiesto un euro a nessuno dei vostri comuni per un servizio sociale, sportivo e di inclusione che va a favore di tutti i cittadini, non solo quelli residenti nel nostro comune”.