“Sarà l’occasione per una più ampia riflessione sul drammatico processo in atto di perdita della biodiversità a livello globale e su strategie e progetti per contrastarla”. Non sarà solo locale, quindi, la manifestazione in programma per il 25 settembre dalle 16,30 alle 18,30 nel piazzale delle terme Il Tettuccio a Montecatini Terme.

Una manifestazione alla quale parteciperanno gli Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità, ma anche associazioni attive sul territorio e rappresentanti di forze politiche.

“Ci saranno – anticipano gli organizzatori – interventi, letture, riflessioni e musica dal vivo eseguita dalla cantautrice fiorentina Lu’. Fra gli altri, ci sarà anche l’intervento del biologo Gianluca Serra, impegnato in progetti di conservazione in varie parti del mondo. In chiusura, la liberazione di alcuni piccoli uccelli recuperati dal Centro Recupero Fauna Selvatica Cruma di Livorno.

Sarà un’occasione per unire le voci e chiedere con forza che la Regione Toscana assuma azioni concrete per ampliare la riserva naturale come previsto nella Strategia Regionale per la Biodiversità, approvata nel 2015 e rimasta nel cassetto e per restituire alla riserva naturale una effettiva e corretta gestione unitaria, in cui tutte le parti svolgano i ruoli di propria competenza e in cui si torni a occuparsi della tutela degli habitat e delle specie, attraverso la supervisione delle azioni di conservazione da parte del Centro Ricerca Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio”.