Un lotto di qualità per il Palio 2021

Sono stati resi noti pochi minuti fa, da parte del presidente del Cda del Palio delle contrade citta di Fucecchio, i nomi dei 12 cavalli scelti dai capitani per la corsa della 40esima edizione che si disputerà domenica a partire dalle 14,30. In pista ci saranno, quindi, Adone da Clodia, Anda e Bola, Albalonga, Farfadet du Pecos, Spartaco da Clodia, Tiepolo, Zaminde, Zigulith, Redriu, Vanadio da Clodia, Bosea, Briccona da Clodia.

Come avevamo anticipato, si tratta di un lotto di qualità alta: ognuno dei cavalli scelti presenta caratteristiche tali da poter vincere la Carriera. Una scelta del genere fa pensare che i tradizionali “giochi di palio” finalizzati a far entrare nel lotto cavalli di qualità inferiore rispetto ad altri ed escludere quelli palesemente più forti per creare un lotto medio basso per poi cercare di colmare gli eventuali gap con il cosiddetto “lavoro di stalla” siano venuti meno.

Il lotto scelto è di ottima qualità e quindi a tutte le contrade è stata l’opportunità di puntare a vincere.