Montelupo, c’è un posto all’ufficio tecnico del comune

Il comune di Montelupo Fiorentino cerca un tirocinante per l’ufficio tecnico. La domanda deve essere presentata entro le 12 del 6 ottobre come da avviso pubblicato.

Il tirocinante dovrà indicativamente dare supporto per analisi condizioni impiantistiche del patrimonio comunale, supporto alla programmazione dell’uso, gestione e manutenzione degli impianti del patrimonio comunale e ai procedimenti amministrativi, occuparsi della gestione archivio e dematerializzazione documenti e di registrazione e aggiornamento dati.

La durata del tirocinio è di sei mesi. L’orario settimanale sarà di 30 ore e al tirocinante sarà corrisposto un rimborso spese forfettario di 650 euro lordi mensili. Fra i requisiti è richiesta la laurea triennale in Ingegneria civile e ambientale, Ingegneria industriale, Scienze e tecniche dell’edilizia oppure la laurea magistrale in Ingegneria dei sistemi edilizi, Ingegneria della sicurezza, Ingegneria elettrica, Ingegneria energetica e nucleare, Ingegneria gestionale, Ingegneria meccanica, Ingegneria per l’ambiente e il territorio e Scienza e ingegneria dei materiali.