La polisportiva Stella Rossa settima nella classifica del campionato Aics

Per la Polisportiva Stella Rossa di Castelfranco si conclude nel migliore dei modi il campionato nazionale Aics di Misano 2021, svoltosi dal 25 agosto al 9 settembre. La società, a livello nazionale, si posiziona settima nella classifica promozionale su ben 130. Nonostante il campionato abbia visto scendere in pista le migliori società di pattinaggio artistico italiane, le Stelline di Castelfranco realizzano grandi prestazioni, ottenendo tanti podi e ottimi piazzamenti. Queste ultime si sono contraddistinte per capacità tecniche e coreografiche, nonché per la loro passione e la loro tenacia.

Un’ elogio particolare va all’attento lavoro dei tecnici Barbara Tesi, Donatella Falorni, Elisa Fasano e Giulia Fasano, le quali, in questi due anni di pandemia, hanno saputo affrontare le molteplici difficoltà legate ad allenamenti discontinui, che hanno creato un clima destabilizzante per le atlete.

La prima giornata di gare si apre con le performance di Tecla Lotti, classificatasi al terzo posto su ben 50 atlete al suo primo campionato italiano, l’elegantissima Posarelli Sofia, aggiudicatasi il secondo posto su 50 atlete, e la grintosa Paterno Valentina, classificatasi quinta su 50 atlete.

Nei giorni successivi, Alessia Pacilio si aggiudica un bellissimo 6° posto super meritato.

A seguire, è il turno delle più piccole che si sono messe in gioco nel migliore dei modi ottenendo bellissimi risultati. Gioia Nazzi conquista il titolo di campionessa nazionale, dimostrando un’energia nascosta; Alisia Caciagli, la strepitosa flintstones, si aggiudica il titolo di vice-campionessa nazionale, mentre Sophie Matarrese sfiora il podio posizionandosi quarta su ben 30 atlete.

Nel pomeriggio della stessa giornata gareggiano anche le più grandicelle. Azzurra Rafanelli, anche se un po’ emozionata, riesce ad ottenere un ottimo risultato, classificandosi ottava su 38 atlete. Martina Greco porta a termine una super e inaspettata coreografia conquistando il sesto posto. Infine, Mariarita Pacilio, anche lei molto emozionata, si aggiudica un bellissimo 13esimo posto.

Proseguendo con le gare, si sono disputate le competizioni di Ludovica Tenerani e Martina Conti che conquistano entrambe la 13esima posizione nelle rispettive categorie. La determinatissima Eva Alcamo si aggiudica uno splendido 5° posto. Successivamente, è il turno di Swamy Piccinno e Giada Profeti, che gareggiano per la prima volta ad un campionato nazionale Aics. Dopo un anno pieno di imprevisti e di stop, conquistano rispettivamente un 18° e 4° posto su più di 40 atlete in gara.

La sera di lunedì 30 agosto scorso sono scese in pista le veterane della società, Giorgia e Rebecca con categorie molto più impegnative ottenendo eccellenti risultati. Rebecca Galli conquista il titolo di vice-campionessa nazionale, mentre Giorgia Lovisi si aggiudica un sudato 11esimo posto.

La meravigliosa Adele Rossolini si classifica ventesima su più di 40 atlete in gara.

La polisportiva chiude con il botto, con un disco impeccabile da parte di Letizia Orsini, che si conquista il titolo di campionessa nazionale Aics 2021. Altro disco incantevole è quello di Aurora Bolzan, che, per una differenza minima di punteggio, sfiora l’ultimo gradino del podio arrivando al 4° posto.