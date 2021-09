Messaggi chiari, buona musica, l’intervento di un noto biologo, l’evento simbolico della liberazione di alcuni uccelli curati da un centro recupero e le testimonianze di Alice Franchi, del movimento FridaysForFuture e del biologo Gianluca Serra. Eccola, in sintesi, la manifestazione organizzata sabato pomeriggio a Montecatini Terme per chiedere una maggiore tutela del Padule di Fucecchio.

“Non è stato facile – raccontano gli Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità – organizzare una manifestazione pubblica su un tema ambientale in questo mese di settembre, ricchissimo di iniziative. Lo abbiamo fatto perché abbiamo ritenuto improrogabile riportare all’attenzione di tutti una vicenda opaca, che non vogliamo si areni nelle stanze chiuse della politica. Ci preme pertanto ringraziare le associazioni e le forze politiche che assieme a noi hanno consentito la riuscita dell’evento”.