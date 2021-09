L’idea della raccolti fondi c’era già. Solo che, anzi che usare quei soldi per i lavori in Collegiata, la parrocchia di San Giovanni Battista di Fucecchio sosterrà gli Ortolani Coraggiosi, colpiti dal maltempo di domenica scorsa.

L’intensa pioggia e il vento hanno infatti “scoperchiato” la casetta, portando via la copertura del tetto e causando danni rilevanti alla struttura e a parte del materiale che si trovava all’interno.

Al progetto di vita libera per ragazzi con autismo e altri disturbi psichici, così, darà una mano la parrocchia, con l’aiuto dei fedeli. Don Andrea, in accordo con il consiglio per gli affari economici, ha deciso che la raccolta straordinaria sarà devoluta ai ragazzi di Ventignano.