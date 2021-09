A San Miniato il corteo per il pellegrinaggio Fratres

Un gesto che può salvare la vita agli altri: quel gesto sarà celebrato, con tutti gli onori del caso, sabato (2 ottobre) a San Miniato che accoglierà il sedicesimo pellegrinaggio organizzato dalla Fratres regionale toscana, un momento di incontro e riflessione tra i gruppi dell’associazione, durante il quale ci sarà la consegna dei riconoscimenti di benemerenza ai donatori e alle donatrici che si sono particolarmente distinti.

I partecipanti si ritroveranno in piazza Dante a partire dalle 8,45, per poi riunirsi in corteo (partenza prevista per le 9.15) e procedere su Corso Garibaldi fino a Piazza del Popolo dove si procederà da via Conti arrivando in piazza del Seminario per poi giungere, dalla scalinata, direttamente in Piazza Duomo e proseguire fino alla Chiesa di San Francesco.

Dalle 8 alle 13, il parcheggio di Fonti alle fate sarà riservato esclusivamente ai partecipanti alla manifestazione.