Elezioni alla Cei, importanti incarichi per il vescovo Migliavacca

Il vescovo della diocesi di San Miniato Andrea Migliavacca è stato nominato presidente del consiglio per gli affari giuridici della Conferenza Episcopale Italiana. Per i prossimi 5 anni, quindi, sarà lui a guidare il gruppo di 5 vescovi eletti dal consiglio episcopale permanente per collaborare con gli organi della Cei per lo studio di questioni e l’elaborazione di proposte concernenti materie o aspetti giuridici di particolare rilievo.

Da assistente spirituale scout, rettore del seminario di Pavia, docente di diritto canonico, giudice del tribunale ecclesiastico e vescovo più giovane d’Italia alla nomina, don Andrea la fede e la dottrina l’ha guardata con tutti gli occhi possibili. Questo sapere, unito al saper fare, lo hanno portato anche a far parte della commissione episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi.

Sorriso rassicurante, sguardo che ascolta e mano sempre tesa sono le altre “competenze” di un pastore sulla strada di Francesco, capace di condurre una Chiesa in cammino.