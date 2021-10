Ponte di Marcignana, stop al traffico dal 5 al 20 ottobre

Alla fine il Ponte di Marcignana resterà chiuso, dal 5 al 20 ottobre. E’ quanto è stato stabilito nel pomeriggio di ieri (30 settembre), dal tavolo tecnico relativo ai lavori, convocato d’urgenza per fare il punto sulle fasi del cantiere e in particolare sulla necessità emersa di chiudere la struttura al traffico veicolare (questo). Hanno preso parte all’incontro i tecnici della città metropolitana, la polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, i rappresentanti dei Comuni interessati e Giacomo Cucini, Sindaco di Certaldo e consigliere della Città Metropolitana delegato alla viabilità nell’Empolese Valdelsa.

Sul tavolo, oltre all’andamento del cantiere e ai prossimi step previsti sul fronte delle opere, la necessità di dare adeguata informazione ai cittadini in merito alla chiusura del ponte che collega i territori di Empoli e Cerreto Guidi. Una chiusura, annunciata già nei mesi scorsi, necessaria al fine di consentire i lavori di sollevamento dell’impalcato del ponte, di realizzazione dei giunti di pavimentazione e di asfaltatura.

Dopo un’attenta valutazione, è emersa la necessità di vietare il transito veicolare sul ponte al chilometro 4+000 circa (in corrispondenza del ponte alla Motta) a partire da martedì (5 ottobre) e fino a mercoledì 20 ottobre, ovvero per un arco di tempo inferiore rispetto a quello inizialmente ipotizzato.

“L’obiettivo di tutti – sottolinea il consigliere delegato, Cucini – è quello di portare a compimento il cantiere, riducendo al minimo i disagi per residenti e utenti della strada. Abbiamo voluto fortemente evitare una chiusura improvvisa e non adeguatamente comunicata nell’interesse dei cittadini, fermo restando che l’interruzione del transito veicolare è inevitabile. Consapevoli che la chiusura del ponte impone ai cittadini un impegno organizzativo quotidiano per aggirare questo ‘ostacolo’, abbiamo provato e siamo riusciti, dopo un confronto con la ditta incaricata dei lavori, a limitare il periodo di chiusura dell’infrastruttura. Dopo questo stop al traffico, il cantiere sarà concluso e il ponte tornerà ad avere il suo ruolo strategico nel sistema viario dell’Empolese Valdelsa”.