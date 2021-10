Via Francesca, ora il marciapiede è pulito

Ne avevamo scritto nei giorni scorsi. Ora è stato liberato dalle erbacce e dalla vegetazione cresciuta in maniera sregolata il tratto di marciapiede di via Francesca a Santa Croce sull’Arno a pochi metri dal confine con Fucecchio.

La situazione di incuria era stata segnata da alcuni residenti, che ora si augurano per il futuro che ciò non accada di nuovo in quanto una situazione del genere non può passare certo inosservata.