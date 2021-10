Festival delle feste medievali, Fucecchio fa rete

Unire le forze e condividere le strategie per promuovere e valorizzare luoghi, eventi e feste medievali. Con questi obiettivi l’assessore al turismo di Fucecchio Daniele Cei ieri (2 ottobre) ha partecipato al Festival dei luoghi medievali in corso a Pistoia per la firma del protocollo d’intesa tra sedici Comuni italiani rappresentativi di sette Regioni (Fucecchio, Pistoia, Serravalle Pistoiese, Pescia, Prato, Calenzano, Monteriggioni, Volterra, Anagni, Viterbo, Narni, Fermo, Gradara, Incisa Scapaccino, Cairo Montenotte e Ariano Irpino) con la volontà di condividere un calendario di eventi che possa offrire ai turisti un’ampia varietà di scelta per assistere a rievocazioni storiche e feste medievali.

Una rete di Comuni che si propone di creare una programmazione a livello nazionale e di mettere in campo tutte quelle strategie necessarie per promuovere, a livello turistico, i luoghi medievali italiani e le loro tradizioni. Dopo la firma del protocollo ed il workshop sul turismo medievale, il festival proseguirà per tutta la giornata di oggi, domenica 3 ottobre, trasformandosi in un vero e proprio villaggio medievale con giochi e spettacoli rievocativi.