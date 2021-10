Dante e le origini della lingua italiana, lectio magistralis al Marconi

Dante e le origini della lingua italiana è il titolo della lectio magistralis tenuta oggi 5 ottobre al liceo scientifico Marconi di San Miniato da Francesco Sabatini, linguista e presidente onorario dell’Accademia della Crusca. All’evento, organizzato in collaborazione con il Rotary Club di Castefranco di Sotto, hanno partecipato gli alunni delle classi quarte e quinte in rappresentanza degli indirizzi di studio e le atre collegate in conferenza streaming dai locali della scuola.

La lezione è stata introdotta dal dirigente scolastico Gennaro Della Marca. Il professor Sabatini ha coinvolto gli studenti e i docenti catturando l’attenzione di tutti per più di un’ora: ha spiegato in modo mirabile ai presenti la visione dantesca di una lingua comune che potesse unire un’Italia, all’epoca, frammentata e divisa in diverse regioni ciascuna con il proprio dialetto. La lezione è stata introdotta da un lungo excursus sulle origini della lingua, parlata e scritta, nonché sulla morfologia del meccanismo umano di fonazione, abbracciando diversi campi del sapere dalla biologia alla linguistica alla storia medievale e alla letteratura, attraverso la citazione di illustri autori moderni e contemporanei uno fra tutti il filosofo Isodoro di Siviglia nella parte in cui afferma che le nazioni discendono dalle lingue e non viceversa (ex lingis gentes…).