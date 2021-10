L’iniziativa Una rosa per Norma Cossetto, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio, si è svolta anche a Castelfranco di Sotto.

Ieri, lunedì 4 ottobre, di fronte al monumento ai caduti di Castelfranco di Sotto, il Comitato 10 Febbraio zona Valdera Comprensorio del Cuoio anche quest’anno ha “ricordato il sacrificio di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana che nel lontano 1943 venne sequestrata, stuprata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi”.

Tra i presenti c’era anche il consigliere comunale Nicola Sgueo.