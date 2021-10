Angoli bui, rumore, rifiuti e sporcizia. C’è una Balconevisi inedita tra le righe di una lettera firmata che sollecita una soluzione. Anche dopo un incontro con il sindaco avvenuto a luglio, dal quale però, poco è cambiato secondo questo lettore.

“Balconevisi è un piccolo borgo abitato da famiglie con bambini piccoli e persone anziane. Durante il giorno i bambini stanno fuori, si rincorrono o si nascondono dietro i cespugli dei giardini pubblici per giocare a rimpiattino. Gli anziani passeggiano sulla via e si riposano seduti sulle panchine facendo due chiacchere. Insomma un piccolo angolo incontaminato che riporta alla vita di un tempo, senza pericoli e minacce.

Foto 3 di 4







Ma la notte tutto cambia: ormai da vari anni, forse proprio per la sua posizione isolata, Balconevisi è ritrovo di una gioventù che fa uso sconsiderato di alcol. Arrivano dopo le 23 già ubriachi, scendono dalle auto barcollando e spesso vomitano in piazza prima di mettere i piedi in terra. E la notte è un vero delirio: urla, canti e cori da stadio fino al mattino, alcune volte ci sono anche delle risse. Molti abitanti del centro storico sono esasperati, spesso sono costretti a restare svegli fino alle 3 o alle 4 del mattino e la sveglia suona poco dopo che sono riusciti ad addormentarsi.

Ma il problema non è solo questo. Al mattino, dopo queste folli nottate, il piccolo borgo incontaminato è una latrina pubblica, una discarica a cielo aperto: cicche, vetri, bottiglie e bicchieri vuoti vengono lasciati ovunque. Dietro i giardini, sulla via che porta alla Chiesa vecchia, patrimonio delle belle arti, si possono trovare assorbenti usati, profilattici, fazzoletti sporchi. Chiazze di vomito, di urina e feci sparse in vari angoli del paese. Così i bambini non hanno più un posto sicuro dove nascondersi per giocare a rimpiattino.

A luglio si è svolto un incontro, tra la popolazione, il gestore di un locale notturno che si trova nel centro del paese e il sindaco che, tra l’altro, abita proprio a Balconevisi. Alla fine di tale incontro è stato raggiunto un accordo in cui gli abitanti si impegnavano ad essere il più tolleranti possibile, il gestore del locale si impegnava a placare gli animi dei suoi avventori e a ripulire celermente gli spazi sporcati durante la notte e il sindaco si impegnava a portare l’illuminazione nei punti più bui per scoraggiare gli ubriachi a urinare e defecare nella zona della chiesa vecchia.

Siamo a ottobre: delle luci non si è più saputo niente e anche lo scorso fine settimana il paese si è svegliato in stato di degrado tra bottiglie vuote, vetri e sporcizia, i rifiuti vengono raccolti dagli abitanti con gli occhi gonfi e le occhiaie per l’ennesima notte tormentata“.

Lettera firmata