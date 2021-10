Oltre 2mila persone hanno preso parte alla decima edizione della Festa dello sport di San Miniato

A essere protagoniste sono state le 23 associazioni sportive del territorio che hanno partecipato. La prima manifestazione dopo lo stop per la pandemia del 2020, e la prima fuori sede, dato che si è svolta a Casa Bonello e non in centro storico, è andata ben oltre le aspettative.

“Un successo incredibile merito del grande lavoro di squadra svolto dalle associazioni sportive che si sono messe insieme per offrire un programma ricco e variegato – dichiara l’assessore allo sport Loredano Arzilli -. La macchina organizzativa ha funzionato molto bene e tutto si è svolto in completa sicurezza, grazie all’importante ruolo di coordinamento del nostro Ufficio sport, in collaborazione con la Consulta dello sport, e quella di controllo svolto dalle associazioni di Protezione civile che voglio ringraziare insieme a David Spalletti coordinatore della Consulta dello sport e a Ivano Leoni presidente dell’associazione Sport e solidarietà, figure insostituibili. Abbiamo trascorso un bellissimo pomeriggio di sport, con molti bambini che hanno mostrato di voler stare insieme e fare sport, ma anche molti adulti che si sono messi in gioco e hanno sperimentato le discipline. Riconquistare quegli spazi di socialità che così tanto ci sono mancati significa affacciarsi lentamente ad una normalità che noi tutti ci auguriamo possa arrivare prima possibile; tornare a fare sport, insieme, era troppo importante e sono felice che le persone abbiano risposto con tanto entusiasmo. L’appuntamento è al 2022 con l’edizione numero 11 e con qualche novità“.

Le associazioni presenti

Hanno partecipato Asd Ludus Magnus,Tuscany Flight Asd, Associazione Miniatense, Folgore San Miniato Asd, Uisp Zona del Cuoio Aps, Asd Empoli Swarm Dodgeball, CC Romaiano, Ego Latino Asd, Moto Club Pellicorse Asd, Tennis Club San Miniato Asd, Filarmonica Angiolo Del Bravo, Sporting Center Asd, Atletica La Rocca Asd, Etrusca Basket Asd, Gam Asd, Associazione Ciclistica San Miniato-Santa Croce Asd, LeDStar Agility Team Asd, Misericordia di San Miniato, Moto Club La Rocca Asd, Asd Luna Rossa, G.S. Pattinaggio San Miniato Asd, CAI-Club Alpino italiano Sezione Valdarno inferiore e Movimento Shalom Onlus.