Gli studenti della scuola secondaria di primo grado Montanelli Petrarca hanno ottenuto il secondo posto nel premio speciale della giuria al concorso nazionale Amici per la Pelle promosso dall’Unic (Unione nazionale industria conciaria).

Il concorso, che si conclude ogni anno a Milano in occasione del prestigioso salone LineaPelle, vede la partecipazione delle scuole dei principali distretti conciari italiani. Il lavoro degli studenti fucecchiesi, un bellissimo mosaico in pelle, è stato particolarmente apprezzato dalla giuria specializzata che lo ha premiato con il secondo posto. A complimentarsi con gli studenti, gli insegnanti (Annalisa Betella, Angelo Barbaro, Maria Grazia Morini) e con la dirigente scolastica Marinella Pascale, ieri sono stati il sindaco Alessio Spinelli e la vicesindaco e assessore all’istruzione Emma Donnini.

“Purtroppo quest’anno non ho potuto essere a Milano – ha detto il sindaco – ma ho voluto ugualmente far visita alla nostra scuola per congratularmi con i protagonisti di questo bellissimo lavoro”.