Una delle cifre di questa pandemia è stata (ed è ancora) la scuola. La chiusura, le classi in quarantena, i banchi a rotelle e distanziati, il pasto da consumare in classe, la mancanza di abbracci, affetti e anche di quelle discussioni che sono parte integrande della crescita e dell’abitudine alla socialità. Con lo zaino pieno di mancanze e di non si può, i bambini stanno affrontando la pandemia. Per questo sono stati tutti dei super eroi.

È questo il cuore del messaggio espresso nell’opera realizzata dagli studenti istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Castelfranco di Sotto che ha vinto il primo premio del concorso Amici per la pelle, nella decima edizione dedicata al tema Tattoo Tan – Il 2020 sulla tua pelle. Il progetto didattico promosso da Unic Concerie Italiane e Lineapelle quest’anno invitava gli studenti partecipanti ad esprimere le sensazioni vissute durante la pandemia, attraverso la forma creativa dei manufatti in pelle abbinata all’arte del tatuaggio.

Le scuole partecipanti provengono come al solito dai principali distretti conciari italiani. Quest’anno, a causa dei problemi organizzativi legati all’emergenza sanitaria, erano 7: una dalla Lombardia, una da Solofra, 5 dalla Toscana. Più, fuori concorso, l’Isiss Ronca di Solofra.

I ragazzi coinvolti sono stati circa 500 e le loro opere sono state esposte durante i tre giorni dell’evento fieristico milanese Lineapelle. A votare le opere migliori sono stati una giuria speciale e il pubblico online, che ha potuto esprimere la propria preferenza con un like sulla creazione o video preferito sulla pagina Facebook di Unic. La giuria speciale, composta da conciatori ed esperti del mondo della pelle, stilisti, docenti di università e scuole moda, ha espresso la propria preferenza valutando lavori e video in base all’idea da cui sono nati i progetti: il primo posto è andato all’opera Tutti eroi.

“Non è la prima volta – ha detto il sindaco Gabriele Toti – che Castelfranco vince il concorso Amici per la pelle, ma è sempre una grande emozione e soddisfazione. Sono felice poi che il progetto sia tornato dopo lo stop dovuto alla pandemia. La creatività dei bambini non dovrebbe conoscere limitazioni e non deve fermarsi nei momenti difficili, anzi. La fantasia e l’espressione artistica hanno bisogno di essere sempre stimolati, hanno sete di occasioni per prendere forma e diventare creazione. In questo contesto Amici per la pelle può essere uno strumento importantissimo per i ragazzi, per aiutarli a comunicare le proprie emozioni dopo un lungo periodo di privazioni e di allontanamento dalla socialità. Complimenti ai ragazzi e ai loro insegnanti per questo ottimo risultato”.

“Sono entusiasta – aggiunge l’assessore alla Scuola Ilaria Duranti – del lavoro instancabile delle nostre scuole. In tutte le difficoltà affrontate in questi quasi due anni di pandemia, gli studenti e le insegnanti non si sono dati per vinti e hanno dato del loro meglio per continuare le attività, spesso interrotte per cause di forza maggiore. E l’impegno ha dato i suoi frutti. Il ritorno di Amici per la pelle porta con sé questo spirito di perseveranza e tutta la voglia che i ragazzi hanno di esprimersi attraverso la creatività, l’arte, la manualità”.

“Una vittoria – per il dirigente scolastico Sandro Sodini – che ha emozionato i ragazzi e i docenti che hanno collaborato e costruito insieme il manufatto che è stato poi consegnato per la fiera. Nonostante le difficoltà oggettive organizzative legate alla pandemia e alle misure di sicurezza che sono state attuate, il progetto ha impegnato con entusiasmo le classi seconde dello scorso anno. Ringrazio le professoresse Giorgi, Stingo e Nieri e, soprattutto, le alunne e gli alunni a cui va il primo premio”.