Settimana dell’allattamento, 650 ascolti per i 35 episodi del podcast firmato Asl

Sono stati 650 gli ascolti che hanno ricevuto i 35 episodi del podcast Settimana dell’allattamento al seno 2021.

Quasi 200 gli ascoltatori unici che dal primo ottobre a oggi si sono collegati attraverso Anchor o Spotify per ascoltare le puntate realizzate grazie al contributo professionale degli operatori sanitari, con la collaborazione di mamme e padri, per dare consigli e indicazioni pratiche per l’allattamento al seno. Sotto il motto Proteggere l’allattamento: una responsabilità da condividere, ogni episodio del podcast affronta un tema specifico: i benefici del latte materno, l’allattamento prolungato, lo svezzamento, i falsi miti, il rapporto tra allattamento e vaccinazioni, diabete, obesità infantile, rientro al lavoro, il ruolo del padre e della famiglia.

Ad ascoltare il podcast sono state soprattutto donne, di età compresa tra il 28 e i 44 anni, collegate prevalentemente da un telefonino o da un tablet (tre su quattro) ma c’è anche chi lo ha ascoltato dalla Germania e dall’Australia. Le 35 puntate continueranno ad essere disponibili.