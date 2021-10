Si sono ritrovati tutti insieme, ma in sicurezza, nel tendone delle feste de La Serra di San Miniato. D’altra parte, siamo ancora in emergenza sanitaria e anche se è necessario ricominciare a “vivere”, è impossibile farlo come prima. E’ stata una festa comunque, quella dedicata alle coppie che celebrano le nozze d’oro e di diamante.

Una grande festa, quest’anno giunta all’ottava edizione, dove ben 163 coppie hanno potuto celebrare un traguardo importante: 119 di loro hanno festeggiato 50 anni di vita insieme, 41 ben 60 anni insieme e 3 di loro 70 anni di vita insieme. Ad accogliere e salutarle c’erano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, il vescovo Andrea Migliavacca e il presidente del consiglio comunale Vittorio Gasparri che hanno voluto omaggiare tutte le coppie intervenute con una cartella istituzionale dedicata alla figura di Napoleone, oltre ad una pergamena e a una foto ricordo.

Green pass, mascherine e distanza di sicurezza non hanno impedito la buona riuscita dell’iniziativa che di solito viene fatta in primavera e al chiuso, lasciando i partecipanti entusiasti per un momento di festa che l’amministrazione comunale ha voluto offrire loro.

Eccole, allora, tutte le coppie:

Nozze oro e diamante San Miniato