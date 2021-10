Oggi 9 ottobre sono stati inaugurati, all’ospedale Santa Chiara di Pisa, i nuovi locali del servizio di day hospital dell’Unità operativa di oncoematologia pediatrica, diretta dalla dottoressa Gabriella Casazza, ricavati al piano terra dell’edificio 1 (ingresso 1 B) in precedenza occupati dalla Terapia antalgica.

La nuova struttura, profondamente rinnovata, dispone adesso di un settore dedicato ai pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali ematopoietiche (4 posti letto, 1 ambulatorio visite, 1 infermeria), un settore dedicato ai pazienti ematologici ed oncoematologici (6 posti letto, 1 ambulatorio visite ecografico, 1 infermeria, 1 sala medici, 1 sala colloqui) oltre a un’area per le attività educative, ricreative e di supporto (scuola in ospedale, ludoteca, stanza adolescenti).

Finora molte di queste attività si erano svolte nelle stanze adiacenti alla degenza ordinaria, al primo piano dello stesso edificio ma le misure di sicurezza e distanziamento imposte dalla pandemia avevano reso il tutto molto più laborioso e difficoltoso sul piano dell’operatività. Da qui la decisione di individuare nuovi spazi che oggi restituiscono alla struttura dimensioni adeguate ai numeri di attività.

Giornalmente accedono al Day Hospital e all’ambulatorio in media 25 pazienti, con differenti necessità di prestazione. Si va dai cicli di chemioterapia ai controlli clinici ed ematologici in bambini oncologici, alla terapia trasfusionale in pazienti onco ed emopatici (ivi compresi quelli affetti da emoglobinopatie quali talassemia e drepanocitosi). Vengono anche eseguiti controlli e terapia infusionale in bambini emofilici e viene svolto il percorso pre e post trapianto di cellule staminali. A tutto ciò si aggiungono poi le visite dell’ambulatorio di ematologia non oncologica.

Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato l’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto. La struttura rinnovata oggi rimane aperta fino alle 17 per consentirne la visita nel rispetto delle norme anti covid (è richiesto il green pass).