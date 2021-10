Parcheggio e illuminazione, via Berlinguer è più “in ordine”

E’ aperto il parcheggio di via Berlinguer a San Miniato Basso, un modo “per fare ordine” in una zona che ne aveva bisogno e mettere in sicurezza tutta l’area attorno al palazzetto, secondo i residenti che hanno sollecitato l’opera. Opera che il compianto assessore Gianluca Bertini aveva particolarmente a cuore.

L’area che parte dal Pala Credit Agricole e arriva fino all’intersezione con la Tosco romagnola è stata anche dotata di una nuova illuminazione su via Fontevivo.