Fucecchio, la tenenza dei carabinieri sarà in piazza XX settembre entro 3 anni

Si riaccende la luce verde sulla tenenza dei Carabinieri a Fucecchio. La giunta guidata dal sindaco Alessio Spinelli nella seduta dello scorso 30 settembre nell’adozione del programma triennale dei lavori pubblici relativi al triennio 2022/2024 ha inserito anche il lotto 2 ed il lotto 3 dei lavori di adeguamento funzionale all’edificio Landini Marchiani da destinare a tenenza dei Carabinieri.

La giunta Spinelli cala dunque due carichi pesanti rispettivamente di 455mila e 450mila euro (per un totale di 905mila euro) per il secondo e terzo lotto per l’adeguamento alle esigenze della nuova destinazione dell’edificio dell’ex scuola elementare Carlo Landini Marchiani, situato nell’omonima strada, che ospiterà la tenenza dei carabinieri che dalla centralissima piazza Giuseppe Montanelli si trasferiranno, anche se di pochi metri, nel nuovo edificio ristrutturato e riadeguato, che fino a poco tempo fa ospitava alcuni uffici del Comune e della Usl già trasferiti al presidio ospedaliero San Pietro Igneo nella parte alta della città.

I lavori del primo lotto, inerenti l’aspetto strutturale dell’edificio, iniziarono il 3 luglio del 2019 per un importo di 150mila e nonostante il rallentamento dovuto al lungo periodo di stop a causa dell’emergenza Covid-19 sono arrivati al termine. Oggi riparte l’iter procedurale con l’investimento delle ulteriori risorse economiche di cui alla predetta delibera (per la spesa totale, al momento prevista, di 1.055mila euro) per cui, presumibilmente, salvo eventuali ritardi, nel triennio a venire, e comunque prima del termine della legislatura, l’opera potrebbe essere completata.

Un percorso, quello per l’elevazione a tenenza dell’attuale stazione dei Carabinieri partito da lontano: porta la data del 2012 l’idea dell’allora sindaco Claudio Toni, di trasformare la Stazione dei carabinieri in tenenza con l’obiettivo di potenziare automaticamente l’organico e controllare 24 ore su 24 il territorio.

Un progetto quello dell’allora primo cittadino per dare una risposta concreta all’escalation di furti, rapine e vandalismi registrata all’epoca sul territorio comunale nel corso di un 2012 drammatico sul piano della criminalità, culminato nell’estate, addirittura con un omicidio per un probabile regolamento di conti tra bande rivali, non locali, alle porte di Ponte a Cappiano.

All’epoca però c’erano da fare i conti anche con i paletti imposti dalla spending review al termine della quale l’attuale primo cittadino, divenuto tale nell’estate del 2015, ha ripreso in mano il progetto del predecessore confrontandosi nelle sedi opportune con Prefettura e Ministero della difesa. Con la decisione della giunta dello scorso 30 settembre la tenenza sembra avvicinarsi ancora di più.